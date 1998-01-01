المرصد السوري: ارتفاع أعداد القتلى من المرتزقة في ليبيا إلى 470 بينهم 33 طفلا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة دفعة جديدة من «مرتزقة الحكومة التركية» إلى الأراضي السوري قادمين من ليبيا، بعد انتهاء عقودهم، مشيرًا إلى أن تركيا أرسلت دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.



ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 15800 مرتزق من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 5600 إلى سورية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.



كما جرى توثيق مقتل المزيد من مرتزقة الحكومة التركية من حملة الجنسية السورية خلال المعارك الدائرة على الأراضي الليبية، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 470 مقاتل بينهم 33 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.