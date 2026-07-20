ولاية ألمانية تعلن السيطرة على حريق كبير استمر على مدار أسبوع

أعلنت السلطات في ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية، أن الحريق الكبير الذي اندلع في حديقة موريتس الوطنية أصبح تحت السيطرة، لكنه لم يُخمد بالكامل بعد.

وبعد مرور أسبوع على الإبلاغ الأول عن الحريق، قال وزير البيئة في ولاية مكلنبورج-فوربومرن، تيل باكهاوس: "الوضع بات بالفعل تحت السيطرة، وسنتمكن قريبًا من الإعلان بشكل نهائي عن إخماد الحريق".

وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم الاثنين أن "حريق الغابات في حديقة موريتس الوطنية قد أُخمد"، إلا أن باكهاوس أوضح خلال مؤتمر صحفي عُقد بالقرب من منطقة الحريق أن "النيران لم تنطفئ بالكامل بعد"، مشيراً إلى أنه لا يمكن القول إن الحريق "انتهى كلياً" إلا بعد الانتهاء من عمليات المتابعة والتمشيط اللاحقة.

ووفقًا للوزارة، تضرر نحو 400 هكتار من إجمالي مساحة الحديقة البالغة 32 ألفًا و200 هكتار، أي ما يزيد قليلًا على واحد في المئة من مساحتها. وشارك نحو 400 فرد من عناصر الإطفاء في عمليات المكافحة بنظام المناوبات.

وأوضح باكهاوس أن المنطقة لا تزال تخضع للمراقبة بواسطة طلعات جوية، "لأننا نعلم أن درجات حرارة التربة لا تزال تتراوح بين 120 و160 درجة مئوية".

من جانبه، حذر توماس مولر، رئيس إدارة منطقة البحيرات في مكلنبورج، بشدة من دخول المنطقة التي تضم ميدانًا سابقًا لتدريبات القوات المسلحة حيث توجد ذخائر غير منفجرة، مؤكدًا أن الوضع أصبح بسبب الحرارة أخطر مما كان عليه قبل اندلاع الحريق. وقال: "لذلك نحذر بشدة من دخول هذه المناطق، لأن ذلك يشكل خطرًا بالغًا على الحياة".

وأكدت السلطات أنه لم تقع أي إصابات جراء الحريق. وقال باكهاوس: "يمكن القول إننا خرجنا من هذه الكارثة بأقل الأضرار".

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسباب اندلاع الحريق تثير تساؤلات. وقال مولر: "اللافت هو تكرار هذه الحوادث، إذ شهدنا حريقين كبيرين خلال ثلاثة أسابيع".

وكان حريق قد اندلع في نهاية يونيو الماضي في ميدان تدريب عسكري سابق ملوث بالذخائر داخل الحديقة الوطنية قرب مدينة نويستريليتس، وأتى حينها على أكثر من 100 هكتار، واستمرت عمليات الإطفاء عدة أيام. ثم أُبلغ قبل أسبوع عن الحريق الأخير.