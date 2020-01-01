متحدث الكهرباء: سنعمم قراءة العداد وسداد الفاتورة باستخدام الهاتف المحمول

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل على تعميم قراءة العداد وسداد الفاتورة باستخدام الهاتف المحمول، حتى يساهم المواطن بإرسال الصورة الخاصة بالعداد وحساب الاستهلاك الخاص به.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن المواطن يستطيع الاستعلام عن الفواتير، من خلال منافذ الدفع الإلكتروني، موضحًا أن المواطن يستطيع التقدم بالكود المكتوب أعلى الفاتورة في المنافذ للاستعلام والدفع أونلاين.

ولفت إلى أن عدد رواد المنصة الإلكترونية للوزارة من يتراوح بين 60 ألف إلى 80 ألف زائر، قائلًا إن عدد طلبات الخدمة الخاصة بالتحول من نظام الممارسة إلى العداد الكودي في حساب الاستهلاكات 55 ألف طلب، إضافة إلى الخدمة الخاصة بالسداد الإلكتروني.

وتابع متحدث الوزارة أن «الخدمات عليها إقبال كبير وتفاعل من المواطنين»، مشيرًا إلى أن التفاعل من خلال الهواتف المحمولة والحواسب الآلية أصبح لغة العصر.

وعن أوضاع العدادات مسبوقة الدفع، أشار إلى تركيب 9.5 مليون عداد من أصل 36 مليون عداد، مستطردًا أن الوزارة تضع خطة للتوسع فيها، خلال خمس سنوات.