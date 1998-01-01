أظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليونانية الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة في اليونان خلال أبريل الماضي بسبب إجراءات حماية الصحة العامة من جائحة فيروس كورونا.



وذكرت هيئة الإحصاء أن معدل البطالة ارتفع خلال أبريل الماضي إلى 5ر15 في المئة، مقابل 5ر14 في المئة خلال مارس الماضي.



وكان معدل البطالة في أبريل من العام الماضي 5ر17 في المئة.



في الوقت نفسه، انخفض عدد العاطلين في اليونان خلال أبريل الماضي بمقدار 123571 عاطل إلى 708655 عاطلا مقابل 832226 عاطل خلال الشهر نفسه من العام الماضي.



كما ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 6ر33 في المئة خلال أبريل الماضي، مقابل 7ر32 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.



كما تراجع عدد العاملين في اليونان بواقع 52221 عامل إلى 85ر3 مليون عامل خلال أبريل الماضي، مقابل 91ر3 مليون عامل خلال الشهر نفسه من العام الماضي.