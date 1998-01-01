وزير الصحة التونسي: التراب التونسي والمناطق السياحية خالية من كورونا

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أكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الخميس، أن التراب التونسي خال من فيروس كورونا المستجد ولا سيما المناطق السياحية في البلاد.

وجاء تصريح المكي في مؤتمر صحفي عقب ظهور نتائج التحاليل المخبرية لثلاثة آلاف عينة عشوائية أغلبها في جزيرة جربة السياحية التي كانت تمثل بؤرة الوباء في بداية تفشي في الفيروس قبل أشهر.

وأضاف الوزير "التراب التونسي حتى الآن خال من الإصابات الأفقية والإصابات المحلية. ولكن مع فتح الحدود الآن بدأنا باكتشاف حالات وافدة وبدأنا بعلاجها".

كانت تونس فتحت حدودها بالكامل منذ يوم 27 يونيو بعد إعلان سيطرتها على فيروس كورونا وانحسار الإصابات المحلية إلى مستوى الصفر، كما تستعد الوجهات السياحية في البلاد لاستقبال السياح من الخارج بعد أن حددت وزارة الصحة بروتوكولا صحيا.

وقال وزير الصحة "الخبر الأساسي الآن أن التراب التونسي ولا سيما المناطق السياحية خالية من الوباء".

وشهدت تونس إجمالا 1231 إصابة مؤكدة بالفيروس من بينها 1055 حالة شفاء و50 حالة وفاة و126 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وتخضع للمتابعة، بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة.