لماذا ازدادت إصابات كورونا بين الشباب؟ مستشار وزيرة الصحة يجيب

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن زيادة نسب إصابات الشباب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ترجع إلى قلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن كبار السن يخافون بشكل أكبر من المرض.

وأكد «وديع» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأربعاء، على أهمية ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة والدولة، حتى الوصول إلى علاج أو مصل للفيروس.

وأضاف أن وزارة الصحة تعمل على انخفاض أعداد الإصابات للانتهاء منه والتعايش معه، قائلًا إن ألمانيا ظهر بها ثلاثة بؤر جديدة لـ«كوفيد - 19»؛ بعد إجراءات الفتح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 78 ألفًا و304 إصابات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 22 ألفًا و241 متعافيًا.