 سلطنة عمان تطرح إصدارا جديدا من العملات النقدية فئة 50 ريالا - بوابة الشروق
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سلطنة عمان تطرح إصدارا جديدا من العملات النقدية فئة 50 ريالا

علم عمان
علم عمان
( دب أ)
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 11:28 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 11:28 ص

طرح البنك المركزي في سلطنة عمان إصداره السادس الجديد من العملات النقدية فئة الخمسين ريالا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الخميس إن تداول هذه الفئة من العملات يبدأ من شهر يوليو الجاري احتفالًا بمرور 50 عامًا على انطلاق نهضة عُمان الحديثة.

ووفقا للوكالة ، سيطرح البنك إصداره السادس من العملات الورقية النقدية الجديدة لجميع فئات النقد الأخرى للتداول في السلطنة خلال الربع الأخير من العام الجاري ، وتشمل فئات 20 ريالا و10 ريالات و 5 ريالات وريال واحد ونصف ريال و 100 بيسة.

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