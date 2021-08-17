استطلاع إسرائيلي: نتنياهو سيكون قادرًا على تشكيل حكومة في الانتخابات القادمة

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، أجرته مؤسسة "بنلز بوليتكس" لصالح صحيفة "معاريف" ونشرت نتائجه اليوم السبت، أن كتلة الأحزاب الموالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، قد تحصل على 61 مقعدًا في الانتخابات المُقبلة، وهو ما سيمكنها من تشكيل حكومة.

وحسب الاستطلاع تراجع لن يتمكن حزبا "يمينا" و"ميرتس"، وهما ضمن الأحزاب المكونة للائتلاف الحالي، من الحصول على نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن عيسوي فريج، وهو الوزير العربي الوحيد المنتمي لحرب ميرتس اليساري، أنه سيكون في "فترة راحة" من العمل السياسي، بمعنى أنه لن يُشارك في الانتخابات المُقبلة، فيما يبدو إدراكًا منه لوضع "ميرتس" الصعب حاليًا. وكانت النائبة عن الحزب غيداء ريناوي، أحد الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت إلى اتخاذ قرار بحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مُبكرة.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو سيحصل على 36 مقعدًا، وهو أقوى أداء له في الأسابيع الأخيرة، فيما سيأتي حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد، في المرتبة الثانية بـ23 مقعدًا أي بزيادة 3 مقاعد عما هو عليه الآن، وسيحل حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف الذي يقوده بتسلئيل سموتريتش في المركز الثالث بـ10 مقاعد.

ويشير الاستطلاع إلى أن حزب وزير الدفاع بيني جانتس، "كحول لافان" سيأتي في المركز الرابع بتسعة مقاعد، فيما سيحصل حزب "شاس" الديني المتطرف بزعامة أرييه درعي على ثمانية مقاعد، بينما يحصل حزب "يهدويت هتورات" بزعامة موشيه جافني على 7 مقاعد.

وستحصل القائمة المشتركة اليسارية بقيادة العربي أيمن عودة على 6 مقاعد، فيما ستحصل القائمة الموحدة، وهي الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية ويرأسها منصور عباس، على 4 مقاعد.

وتشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي أجريت في الفترة الأخيرة إلى أن نسبة التصويت في المجتمع العربي ستصل إلى 40% تقريبًا، وهذا يرجح أن يتمكن "نتنياهو" من تشكيل الحكومة المقبلة.

وإذا ارتفعت نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 55% فما فوق، فلن يتمكن نتنياهو على الأرجح من تشكيل حكومة بأي حال من الأحوال.