تركيا: تحييد 1999 إرهابيا شمالي سوريا والعراق منذ مطلع 2022

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جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو بقادة الوحدات التركية على الحدود السورية والعراقية وخارج البلاد، في قاعدة داريجا بولاية هكاري شرقي البلاد، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد أكار استمرار القوات التركية في مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها، "حتى القضاء على آخر إرهابي وإحلال أمن وسلامة الحدود التركية".

ولفت وزير الدفاع التركي إلى ازدياد ما أسماه "الهجمات الإرهابية" في شمالي سوريا مؤخرا، خاصة من منطقتي منبج وتل رفعت، مؤكدا أن الجيش التركي يرد على من وصفهم بالإرهابيين بالشكل اللازم.

وأشار أكار إلى أن القوات التركية تمكنت من تحييد 35 ألفا و268 "إرهابيا" منذ 24 يوليو 2015.

وأضاف أكار أن القوات التركية حيدت 1999 "إرهابيا" في شمال سوريا والعراق منذ بداية العام الجاري، فضلا عن 277 "إرهابيا" في إطار عملية "المخلب ـ القفل".

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب - القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كيه كيه" الإرهابي في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيانات تركية، قتل تنظيم "بي كيه كيه" حوالي 40 ألفا من المدنيين والعسكريين في تركيا، خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ قرابة أربعة عقود.

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