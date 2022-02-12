 الرئيس الصومالي يزور إريتريا لبحث القضايا الثنائية - بوابة الشروق
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الرئيس الصومالي يزور إريتريا لبحث القضايا الثنائية


نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 11:51 م | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 11:51 م



زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إريتريا اليوم السبت حيث سيناقش مجموعة من القضايا الثنائية مع نظيره الإريتري.

وقال القصر الرئاسي (فيلا الصومال) في تغريدة إن زيارة شيخ محمود لأسمرة تأتي بدعوة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

ومن المتوقع أن يحتفل الرئيس الصومالي بعيد الأضحى مع القوات الصومالية التي تدربت في إريتريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية "إريتريان برس" في وقت سابق.

وقالت الصحافة الإريترية إن القوات البالغ عددها خمسة آلاف جندي التي أرسلت إلى إريتريا العام الماضي والتي تأخر عودتها، ستعاد إلى الوطن.

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