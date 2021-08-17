منتخب اليد يعلن قائمته النهائية استعدادا لانطلاق بطولة أمم افريقيا

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب اليد الاول عن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة افريقيا لكرة اليد والمقرر انطلاقها في مصر من الاثنين وتستمر حتي ١٨ من الشهر الجاري بمشاركة ١٣ منتخبا .

واستقر المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا باروندو علي ضم ٢٢ لاعبا لخوض منافسات البطولة هم :

عمر الوكيل "بكار "- احمد مؤمن صفا - احمد هشام سيسا - علي زين - حسن قداح - عبد الرحمن عبده فيصل - يحيو الدرع -سيف الدرع - احمد خيري - احمد الأحمر- يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب محمد - محمد سند - اكرم يسري - محمد ممدوح هاشم - ابراهيم المصري - احمد عادل - شادي خليل -كريم هنداوي -محمد عصام الطيار -محمد علي.