أم تلقي طفلتها من البلكونة في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من ضبط سيدة، سبق اتهامها في قضية دعارة وتبديد، وذلك بعد قيامها بإلقاء طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات من شرفة الطابق الثاني علوي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة من مستشفى السنبلاوين العام للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوصول الطفلة "م.أ.ع.م", 3 سنوات مصابة باشتباه كسور بالفخذ الأيسر وكدمات بفروة الرأس بادعاء سقوط من علو.

بسؤال "د.ي.أ.ع"، 25 عامًا، ربة منزل، خالة الطفلة، اتهمت شقيقتها "ش"، 22 عاما ربة منزل بإلقاء الصغيرة من شرفة الطابق الثاني بداعي كثرة صراخها وبكائها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة المقدم حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، من ضبط المتهمة ومواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.

بالفحص تبين أن المتهمة سبق اتهامها في قضيتين (دعارة - تبديد) آخرهما القضية رقم 13706 جنح مركز السنبلاوين "دعارة".

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.