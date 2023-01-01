تعليم بني سويف: امتحانات اليوم سارت بشكل جيد دون أي مشكلات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير وأعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة في أسبوعها الأخير، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالب وطالبة "نظامي، خدمات، منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمان المحافظ من خلال محمد عبدالتواب وكيل التربية والتعليم ببني سويف، على سير الامتحانات، حيث أشار الأخير إلى متابعته غرفة عمليات المديرية منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان، وانتظام الطلاب داخل اللجان، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم، اليوم الأحد، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، بالتزامن مع أداء طلاب الأدبي الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، فيما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الأجنبية الثانية" فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم "اللغة الأجنبية الثانية" فترة ثانية، في حين أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ "ورقة أولى".

ووجه وكيل الوزارة، رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، مشددا على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية قبل بداية الامتحان بـ10 دقائق.

كما شدد وكيل الوزارة على الطلاب بعدم استخدام التليفون المحمول أو أي أجهزة حديثة داخل اللجان أو أي من وسائل الغش المختلفة، والتصدي لأي محاولات غش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحان، حيث أوضح وكيل الوزارة أن امتحانات اليوم سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.