جنوب إفريقيا: أزمة الكهرباء يمكن أن تنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعا

من الممكن أن تنتهي أزمة الكهرباء القائمة بجنوب أفريقيا في وقت أقرب مما كان متوقعا، مع تقليل حدة انقطاع التيار الكهربائي، بحسب ما قاله وزير الكهرباء، كجوسينتشو راموكجوبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الأحد، عن راموكجوبا قوله في مؤتمر إعلامي عُقد في بريتوريا، اليوم الأحد: "قلت عندما بدأت هذه المهمة، إننا سنحل مشكلة تخفيف الأحمال، وأعتقد أننا سنحلها بأسرع كثيرا مما توقعنا".

جدير بالذكر أن توافر الطاقة في جنوب أفريقيا ارتفع إلى ما يقرب من 70%، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.

وقال راموكجوبا في المؤتمر الصحفي، إن تحسين القدرة على توليد الكهرباء يعني أن هناك حاليا مجالا أكبر لإجراء الصيانة المخطط لها.