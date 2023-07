إبراهيم عادل على رادار عدة أندية أوروبية

دخل إبراهيم عادل، نجم بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي، دائرة اهتمامات عدة أندية الأوروبية بعد تألقه اللافت للأنظار في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا الأخيرة في المغرب.

وفقًا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، والذي قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" ناديا نوردشيلاند الدنماركي، وإندرلخت البلجيكي ضمن أندية مهتمة بالتعاقد مع الجناح المصري إبراهيم عادل بعد أدائه مع منتخب مصر في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في المغرب".

أضاف رومانو:" تم اختيار إبراهيم عادل كأفضل لاعب في أمم أفريقيا تحت 23 عاما في المغرب".

ونجح إبراهيم عادل في جذب الأنظار إليه بشدة بعد أدائه الرائع مع الفراعنة الصغار رغم خسارة لقب البطولة أمام المنتخب المغربي بنتيجة 2-1.

Nordsjælland and Anderlecht are among clubs keen on Egyptian fwd Ibrahim Adel after his performances with Egypt U23. 🇪🇬 #transfers



Adel has been voted as player of the tournament at U23 Africa Cup. pic.twitter.com/rDdR21pUGS