وزيرة الخزانة الأمريكية: الصين وأمريكا تسيران نحو علاقات ثنائية بثقة أكبر

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين، إن العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة تقدمت خطوة نحو أن تكون مبنية على "ثقة أكبر"، وذلك في ختام زيارتها، اليوم الأحد، لبكين والتي استمرت أربعة أيام.



ووصفت المباحثات الثنائية التي استمرت يومين في بكين "بالمباشرة والموضوعية والبناءة".



ولكن يالين قالت في مؤتمر صحفي ختامي في العاصمة الصينية اليوم إنه مازالت هناك "نقاط خلاف كبيرة" بين الدولتين.



وأضافت: "نحن نعتقد أن العالم كبير بما يكفي لكي تزدهر الدولتان على الرغم من الخلافات".



وأوضحت: "الدولتان عليهما التزام لإدارة هذه العلاقات بمسئولية من أجل التوصل لسبيل للعيش سويا والمشاركة في الرخاء العالمي".



وقد أمضت يالين أكثر من عشر ساعات في إجراء مباحثات ثنائية مع مسئولين صينيين حكوميين خلال الأيام الماضية، من بينهم رئيس الوزراء لي تشيانج. وقد أجرت أمس السبت مباحثات مع نائب رئيس الوزراء هي ليفينج، استمرت أكثر من خمس ساعات، أعقبها عشاء استمر ساعتين، وفقا لتقارير إعلامية.



ولم تحقق زيارة يالين أي تقدم كبير، ولكن لغة الخطاب والرمزية خلال الرحلة كانت إيجابية وودية.



ووصفت بكين، المباحثات بين يالين ونائب رئيس الوزراء بالبناءة والمكثفة والمنفتحة في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، في نفس الوقت، أعرب الجانب الصيني عن قلقه بشأن العقوبات التي فرضتها أمريكا على الصين.