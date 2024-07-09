ارتفاع معدل التضخم في هولندا لأعلى مستوى منذ 5 أشهر خلال يونيو الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر خلال يونيو الماضي، كما كان متوقعا.

وأظهرت بيانات رسمية منفصلة ارتفاع استهلاك الأسر بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2ر3% على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بارتفاعها بنسبة 7ر2% في مايو الماضي.

وتسبب تطور أسعار التبغ في ارتفاع معدل التضخم بسبب تأثير زيادة رسوم الاستهلاك، حسبما قال المكتب. كما ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 3ر1% خلال يونيو الماضي، في حين انخفضت التكاليف بنسبة 9ر3% في مايو الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية أخرى ارتفاع استهلاك الأسر بوتيرة أبطأ بلغت 2ر0% على أساس شهري خلال مايو الماضي مقارنة بـ6ر0% في أبريل الماضي.