أبدى أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نادي الداخلية بهدفين دون مقابل، ليقطع الفريق شوطًا مهمًا نحو مشوار البقاء في الدوري المصري هذا الموسم.

قال أحمد خطاب، عبر برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»،:" الأمور كانت صعبة لموقف الفريق من أجل البقاء في الدوري المصري".

أضاف خطاب:" لا أحب الشكاوى وهناك شكاوى من الأندية من جدول المباريات وشكاوى من توقيت المباريات لكن يجب ألا أخلق لنفسي حججًا وأتعامل مع الموقف دون الشكوى".

تابع:" لا يجب خلق مبررات للاعبين ولا خلق مبررات لنفسك أثناء العمل كي تحقق هدفك، مضيفًا..لم ندخل في صراعات مع أحد وننظر للأمام ولا ننظر للخلف حتى نتمكن من تحقيق النتائج المطلوبة".

وحول مستوى حارس الفريق محمد سعيد شيكا، قال أحمد خطاب:" محمد سعيد شيكا ابن نادي فاركو، وهو لعب معي سنتين وقتما كنت لاعبًا.. أنا عندي ثقة كبيرة في شيكا منذ أن كنت لاعبًا وكذلك وأنا المدرب الخاص للفريق".

أتم:" سعيد شيكا تحمل المسؤولية في وقت صعب وهو كان على قدر المسؤولية".