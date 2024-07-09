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دخل النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” بعد التسجيل ضد فرنسا فى دور نصف النهائي.

ويلتقي منتخب إسبانيا ضد فرنسا حاليًا، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

ونجح لامين يامال نجم منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، فى تسجيل هدفًا رائعًا فى شباك منتخب فرنسا بالدقيقة 21 من عمر الشوط الأول عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

أصبح لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، هو أصغر لاعب يسجل في بطولة كأس أمم أوروبا بعمر 16 عامًا و11 شهرًا و26 يومًا.

وتعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة يورو 2024، هي المرة الأولى التي يسجل فيها اللاعب الإسباني الشاب هدفًا فى بطولة كأس أمم أوروبا.