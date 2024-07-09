وزير العمل: حريصون على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد محمد جبران وزير العمل، حرص الدولة المصرية، على تعزيز التعاون مع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات والوكالات الدولية، في كل المجالات وخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال سد الفجوة بين المهارات واحتياجات أسوق العمل بالداخل والخارج.

وأوضح جبران، في كلمة ألقتها رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، في الجلسة الإفتتاحية لورشة عمل مع خبراء من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية، بشأن التدريب المهني وسوق العمل، أن وزارة العمل مستمرة في هذا التعاون من أجل الاستفادة من الخبرات الدولية ومن ضمنها الخبرة الإسبانية في تطوير ملف العمل.

ولفتت عبدالباسط، إلى خطة الوزارة، وسعيها لبناء قُدرات العامل المصري في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن الورشة تستمر لمدة يومين بهدف تبادل الخبرات والتعرف على التصنيف الأوروبي المعياري للمهن ومرصد سوق العمل وكذلك التدريب المهني واعتماد المهارات، مؤكدة أن الورشة سيتبعها مجموعة من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع الوكالة الإسبانية بهدف الاستفادة من التجارب الأوروبية.

ولفتت إلى أنه سبق وتم عقد نشاط متميز في مجال نقل التجربة الإسبانية في مجال تفتيش العمل.

من جهتها، ذكرت وزارة العمل أن الورشة تأتي بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك من خلال مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي، لتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني وسوق العمل.

وأوضحت أن مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي يمثل من خلال الدعم المؤسسي (CONMIGO)، شراكة بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية (AECID)، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIMTIP)، بصفتها الشريك الوطني الرئيسي لـ AECID بجمهورية مصر العربية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يستهدف تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة، ويتم التنفيذ في إطار الصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا.