مباحثات سودانية إثيوبية لتعزيز العلاقات بين البلدين

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أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مباحثات بشأن ضرورة ترقية وتطوير التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصل آبي أحمد، إلى مدينة بورتسودان، صباح اليوم، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في السودان.

ووفقا لبيان مجلس السيادة السوداني، بدأت اليوم بقصر الضيافة ببورتسودان جلسة المباحثات المشتركة بين السودان وإثيوبيا، حيث ترأس الجانب السوداني البرهان، فيما ترأس الجانب الإثيوبي آبي أحمد .

ورحب البرهان بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا ، ومشيراً للروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب آبي أحمد عن سعادته بزيارة السودان مبيناً أن بلاده تنظر بعين الاعتبار لعلاقتها مع السودان، ومشيراً لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.