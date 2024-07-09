الأوقاف: تعقد 2780 ندوة تثقفية بـ27 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف، انعقاد 2780، ندوة علمية تثقيفية على مستوى الجمهورية بعنوان "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا"، بـ27 محافظة، يوم الخميس المقبل، بعد صلاة العشاء، ضمن برنامج مجالس العلم والذكر.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية والتثقيفية.

وف سياق متصل، كشفت الوزارة، عن عقد المجلس الرابع من مجالس قراءة الكتاب بداية من يوم السبت المقبل حتى يوم الجمعة، ويشتمل المجلس الرابع على موضوعين هما: الحكيم المجيب، وقراءة كتاب "في رحاب أسماء الله الحسنى" في مجالس الإقراء بـ60 مسجدًا وذلك في إطار دور الوزارة الدعوي والعلمي والتثقيفي، وحرصًا منها على تعظيم الاستفادة من مجالس الإقراء.