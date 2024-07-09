ضبط مخبز لتجميعه 200 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة في البحيرة

وذكرت "عازر"، في بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبدالعال مدير المديرية، واصلت رقابتها المشددة بمدن ومراكز المحافظة بقيادة سمير البلكيمي وكيل المديرية.

وأسفرت الحملات، عن ضبط بمركزي دمنهور وإدكو، 7.8 طن أعلاف منتهية الصلاحية داخل هنجر أعلاف، وتحرير 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار، و5 محاضر عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضة للتلوث.

وبمركزي حوش عيسى والمحمودية، تم ضبط 85 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، و50 عبوة مخصبات مجهولة المصدر، وضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و4 مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وبحملات مماثلة بمركزي إيتاي البارود وكوم حمادة، تم ضبط بداليين تموينين لتصرفهم في 329 زجاجة زيت تمويني بغرض البيع بالسوق السوداء، وآخر لغلقه في مواعيد العمل الرسمية ومخبزين يدارا دون ترخيص، ومخبز لتجميعه 200 بطاقة تموينية؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومخبز لتجميعه 7 شكائر دقيق بلدي مدعم، ومخبزين تصرفا في 16شيكارة دقيق بلدي مدعم، و24 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبزين أنتجا خبزا غير مطابق للمواصفات، و تحرير 25 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.