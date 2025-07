تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لمالك أحد المطاعم في مدينة ملقا الإسبانية، والذي ظهر وهو يطرد مجموعة من السياح الإسرائيليين من مطعمه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول مالك المطعم وهو يرفض تقديم الخدمات للسياح الإسرائيليين، ويسحب قوائم الطعام المقدمة لهم، ثم طلب منهم المغادرة.

وقال موجهًا حديثه للسياح: «تقتلون الفلسطينيين في غزة، ثم تأتون إلى هنا لقضاء إجازة، غادروا هذا المكان»، قبل أن يظهر دعمه للقضية الفلسطينية بهتاف «الحرية لفلسطين».

وأمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن «الوضع في غزة لا يُحتمل»، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في القطاع المحاصر.

وأدان في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات في غزة، مطالبًا بوقف العنف وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وجدد تأكيد بلاده على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وإطلاق سراح الرهائن، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة ودون انقطاع.

وشدد على أن «حل الدولتين هو السبيل الأمثل للعيش بسلام وأمن بالنسبة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين».

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج المواطنون إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع الصحي بغزة من خطر توقف ما تبقى من مستشفياته ومراكزه الطبية، جراء أزمة الوقود المتفاقمة، والناجمة عن إغلاق الاحتلال للمعابر منذ مارس الماضي.

كما يتزامن مع نقص حاد في توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل التزايد في أعداد الإصابات التي تصل للمستشفيات.

« Vous tuez des Palestiniens à Gaza et ensuite vous venez en vacances ici, vous partez d’ici. »



🚨🇪🇸🇵🇸#Espagne Un serveur d'un restaurant à Malaga refuse de servir des touristes israéliens et les invite à quitter leur table pour manifester son soutien à la cause palestinienne. pic.twitter.com/eT532ktLd0