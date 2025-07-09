غالبية الفرنسيين يؤيدون إلغاء اتفاقية 1968 المنظمة لتنقل وإقامة الجزائريين

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كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد "سي اس ايه" الفرنسي المتخصص في دراسة السوق واستطلاع الآراء، عن دعم غالبية الفرنسيين لمراجعة الاتفاقية المنظمة للتنقل والإقامة والعمل للرعايا الجزائريين وعائلاتهم منذ عام 1968، في ظل التوتر المتصاعد بين باريس ومستعمرتها السابقة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد لمؤسسات "سي نيوز" الإخبارية و"جورنال دو ديمونش" و"محطة أوروبا1" ونشرت اليوم الأربعاء، أن 72% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون إلغاء الاتفاقية التي تمنح شروطا ميسرة للرعايا الجزائريين.

وسياسيا يلقى هذا التأييد بالإلغاء دعما قويا من أنصار أحزاب اليمين إجمالا بنسبة 88%، بما في ذلك "الجمهوريون" بنسبة 91%.

كما يدعم مؤيدو اليمين المتطرف الذي يمثله "التجمع الوطني" إلغاء الاتفاقية بنسبة 88%، وأيضا مؤيدو الأغلبية الرئاسية بنسبة 79%.

وبخلاف أنصار الحزب الاشتراكي المعارضين لاستمرار الاتفاقية بأغلبية طفيفة "59%"، فإن باقي أتباع أحزاب اليسار يعارضون مقترح إلغاء الاتفاقية.

وتأتي نتائج هذا الاستطلاع في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا بسبب اعتقال السلطات الجزائرية الصحفي الفرنسي كريستوف جلايزس الذي يواجه حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة "تمجيد الإرهاب".

بالإضافة إلى ذلك صدر أيضا حكما بسجن الكاتب الجزائري الفرنسي صنصال بوعلام لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية تفوق 3800 دولار أمريكي لإدانته في تصريحات له "بالاعتداء على الوحدة الوطنية".

وشهدت العلاقات بين البلدين توترات سابقة بسبب رفض الجزائر استقبال رعايا مرحلين من فرنسا واتهامها لليمين الفرنسي بشن حملة عدائية ضدها.