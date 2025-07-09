برلمان جنوب أفريقيا يرفض طلبا لمناقشة مزاعم بشأن الشرطة في تحقيق يتعلق باغتيالات سياسية

رفض رئيس برلمان جنوب أفريقيا، ثوكو ديديزا، طلبا تقدم به حزبان سياسيان لعقد نقاش بشأن مزاعم تدخل وزير الشرطة وكبار المسئولين الوطنيين في تحقيق يتعلق باغتيالات سياسية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.

وذكر البرلمان، في بيان له اليوم الأربعاء، أن ديديزا طلب من لجان الشرطة والعدالة والتطوير الدستوري واللجنة الدائمة المشتركة للاستخبارات، أن تقوم بالنظر بشكل عاجل في مزاعم مفوض شرطة كوازولو-ناتال، نهلانهلا مخوانازي، وتقديم تقرير إلى الجمعية الوطنية.

من جانبه، طالب التحالف الديمقراطي، وهو ثاني أكبر حزب في حكومة الوحدة الوطنية، وحزب "آكشن إس إيه" المعارض، بعقد نقاش برلماني عاجل بشأن فساد الشرطة، بعدما اتهم مخوانازي الوزير سينزو متشونو بارتكاب مخالفات.