وزير الخارجية الإسرائيلي: جادون بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن تل أبيب جادة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن «الأمر يمكن تحقيقه».

وزعم في تصريحات أوردتها شاشة «التلفزيون العربي»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء: «إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت في غزة فسنتفاوض على وقف إطلاق نار دائم».

وتتواصل في الدوحة الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين وفد حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» والوفد الإسرائيلي، لبحث تفاصيل إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وقال المبعوث الأمريكي إن «القضايا الخلافية بين إسرائيل وحركة حماس تم تقليصها من 4 إلى واحدة، وإن ذلك من شأنه أن يقود إلى سلام دائم في غزة وحل النزاع بصورة حقيقية».

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ«فوكس بيزنس» إنه «يعتقد أن هناك فرصة جيدة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما وهو ما سيقربنا من أهدافنا».

وأضاف نتنياهو: «نتحدث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة نصف الرهائن الأحياء والمتوفين».