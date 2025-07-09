الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الأرمينيي في الإمارات الخميس لبحث السلام

يلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمينيي نيكول باشينيان، الخميس، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في إطار مباحثات السلام المستمرة بين البلدين.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، الأربعاء، أوضح أن اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في مسار المفاوضات التي بدأت عقب الحرب في إقليم قره باغ عام 2020، بمبادرة من باكو.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وتشترط أذربيجان على أرمينيا "تعديل الدستور" من أجل السلام، بعد إزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.

كما تطالب بحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وكان آخر لقاء بين علييف وباشينيان قد انعقد في العاصمة الألبانية تيرانا في مايو الماضي، على هامش القمة السادسة للجماعة السياسية الأوروبية.

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​

ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.​​​​​​​