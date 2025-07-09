جامعة بنها: تقدم جديد لمجلات الجامعة طبقا لتقييم المجلس الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن تقدم ملحوظ في تصنيفات المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، وفقًا لتقييم المجلس الأعلى للجامعات لشهر يوليو 2025، حيث تم تقييم 18 مجلة علمية تصدرها الجامعة وكلياتها.

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن هذا التقدم يأتي في إطار سعي الجامعة المستمر نحو التميز الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى إدراج مجلة بنها الطبية ضمن الدوريات العالمية بقاعدة بيانات Scopus، وإدراج مجلة بنها الدولية للعلاج الطبيعي ضمن تصنيف المجلس الأعلى للجامعات لأول مره حصولها على الدرجة النهائية، إلى جانب مجلات: كلية الآداب، كلية التربية، الفكر القانوني والاقتصادي، العلوم البيطرية، التربية البدنية وعلوم الرياضة، مع تقدم تصنيف مجلة الدراسات والبحوث التربوية والنوعية، والدراسات والبحوث التجارية، حصولهم ايضا على الدرجة النهائية (7 درجات).

وأضافت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه 6 مجلات علمية أخرى أحرزت درجات مرتفعة تقترب من الحد الأقصى، من بينها مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر، ومجلة البحوث الهندسية بهندسة شبرا، حيث حصلوا على درجة (6.5)، ومجلة جامعة بنها للعلوم التطبيقية، ومجلة بنها للعلوم الإنسانية، ومجلة الدراسات والبحوث المحاسبية، بالإضافة إلى إدراج مجلة العلوم الطبية الشرعية والسموم الإكلينيكية لأول مره بالتصنيف وحصولهم على درجة (6).

كما شهدت مجلة العلوم الأساسية والبيئية تقدمًا ملحوظًا بحصولها على درجة (5.5)، ومجلة علوم وبحوث التربية البدنية والرياضية التي حافظت على وجودها في التصنيف.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لمجالس إدارات وهيئات تحرير المجلات على جهودهم الحثيثة في رفع تصنيف المجلات وتحقيق هذا الإنجاز.

يذكر أن تقييم المجلات العلمية يعتمد على عدة معايير من بينها انتظام الإصدار، وإتاحة المجلة على منصة بنك المعرفة المصري، وتنوع هيئة التحرير لتشمل خبرات علمية من خارج الجامعة.