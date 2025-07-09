الكرملين: لا نولي أهمية لحدة خطاب ترامب تجاه بوتين

قالت القيادة الروسية إنها لا تهتم باللغة الحادة التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند الحديث عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "نحن مرتاحون للغاية بشأن هذا الأمر"، مضيفًا أن أسلوب ترامب اتسم دومًا بـ"حدة نسبية"، ورغم ذلك، فإن موسكو تعوّل على استمرار الحوار مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وجّه انتقادات حادة للرئيس بوتين أمس الثلاثاء، وذلك بعد يوم واحد من موافقته على إرسال دفعة جديدة من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.

وفي المقابل، أعلنت كييف أن روسيا شنت خلال الليل هجومًا واسعًا باستخدام عدد قياسي من الطائرات المسيّرة، إلى جانب صواريخ كروز وأخرى تفوق سرعتها سرعة الصوت.

من جانبه، أكد بيسكوف أن القوات الروسية تواصل تقدمها بهدف إنشاء "منطقة عازلة" في أوكرانيا، في إشارة إلى السيطرة على قطاع من الأراضي على طول الحدود مع الدولة المجاورة.

وأضاف أن موسكو ما زالت تنتظر من كييف تقديم مقترحات حول مواعيد لعقد جولة جديدة من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية.