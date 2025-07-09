وزير الخزانة الأمريكي: 300 مليار دولار حصيلة الرسوم الجمركية الأمريكية في 2025

- بيسنت يضغط على ترامب لتاجيل فرض الرسوم الجديدة

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة حصلت على نحو 100 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية حتى الآن هذا العام، وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 300 مليار مع نهايته.

وأضاف بيسنت خلال حديثه في اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض أن العوائد الرئيسية من الرسوم الجديدة بدأ تحصيلها فقط خلال الربع الثاني من العام، عندما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً شبه شاملة 10 بالمئة على الواردات الأميركية وزاد الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات.

وقال بيسنت "لذلك يمكننا أن نتوقع أن يكون ذلك أكثر من 300 مليار دولار بحلول نهاية العام".

وأفاد متحدث باسم وزارة الخزانة بأن هدف 300 مليار دولار يتوافق مع نهاية ديسمبر 2025، وليس نهاية السنة المالية للحكومة في 30 سبتمبر.

والوصول إلى تحصيل 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية هذا العام يعني زيادة هائلة في التحصيل في الأشهر المقبلة وزيادات حادة وواسعة النطاق في الرسوم الجمركية عن المستويات الحالية.

في غضون ذلك، يواصل رئيس أمريكا الضغط على دول العالم للتوصل إلى اتفاقات تجارية تحقق التوازن التجاري لصالح بلاده.

وصرح متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية بأن بيسنت، الشخصية الرئيسية في مفاوضات الرئيس دونالد ترامب التجارية، سيمثل الولايات المتحدة في اليوم الوطني الأميركي في معرض إكسبو العالمي 2025 بأوساكا. وسيجري الاحتفال باليوم الوطني في 19 يوليو. ولم يتضح، على الفور، ما إذا كان سيشارك في اجتماعات ثنائية خلال الزيارة.

تأتي أنباء زيارة بيسنت بعد يومٍ من إرسال ترامب رسالة إلى اليابان برفع الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 25٪، ابتداءً من 1 أغسطس المقبل. وصرح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بأنه سيواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة؛ سعيا للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين.

وكشف بيسنت، الاثنين، أنه سيلتقي بنظيره الصيني خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساعيها للتوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع معظم دول العالم.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة CNBC: "أعتقد أن هناك أموراً يمكننا القيام بها معاً إذا أراد الصينيون ذلك، لذلك سنناقش ما إذا كنا قادرين على تجاوز التجارة إلى مجالات أخرى".

فيما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس دونالد ترامب قرر تأجيل تطبيق ما يسمى بالتعريفات الجمركية المتبادلة إلى الأول من أغسطس بعد أن أبلغه مستشاروه، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، بأنه قد يحصل على صفقات تجارية مع مزيد من الوقت، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفاد مسؤولون في الإدارة، بمن فيهم بيسنت، بأنهم شعروا بأنهم يُحرزون تقدمًا في صفقات مع عدد من الشركاء التجاريين، مثل الهند والاتحاد الأوروبي، مع اقتراب الموعد النهائي السابق الذي حدده ترمب. وكان من المقرر أن ينتهي تعليق مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة في تمام الساعة 12:01 صباح الأربعاء، إلى أن أرجأ ترمب يوم الاثنين موعد التنفيذ لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، وأرسل رسائل تُحذر الدول من الرسوم التي ستُفرض عليها في ذلك اليوم.

وأضافت الصحيفة أنه في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت إعلانه يوم الاثنين، أجرى ترمب مشاورات هاتفية ومحادثات خاصة مع حلفائه من ناديه الخاص للغولف في بيدمينستر، نيوجيرسي، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه الجهود. وكان ترمب يدرس ما إذا كان عليه تحديد موعد نهائي جديد في أغسطس، أو إرسال رسائل دون تحديد تاريخ، والاكتفاء بإعلان أسعار تعريفات جمركية جديدة، وفقًا للمصادر.

ووفقا للصحيفة، فترمب كان قد فكّر علنًا في التراجع عن إبرام اتفاقيات لتجنب الرسوم الجمركية. لكن ميله للسماح بتطبيق الرسوم الجمركية فجأةً تبدّل بعد أن سمع من بيسنت أن بعض الصفقات كانت قريبة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت. وكان بيسنت مساعدًا رئيسيًا نجح في إقناع ترمب بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها في أبريل، والتي هزّت الأسواق العالمية، لمدة 90 يومًا.