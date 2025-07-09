فرق الإنقاذ البريطانية تبحث عن ناجين بعد هجوم الحوثيين على سفينة شحن بالبحر الأحمر

بدأت فرق الإنقاذ، اليوم الأربعاء، عملية للبحث عن ناجين من سفينة شحن ترفع العلم الليبيري، كانت قد تعرضت لهجوم شنه الحوثيون بالبحر الأحمر في اليمن، بحسب ما ذكرته السلطات.

وقتل 3 بحارة على الأقل وأصيب اثنان.

يأتي الهجوم على السفينة اليونانية "إترنيتي سي"، في أعقاب الهجوم الذي شنه الحوثيون المدعومون من جانب إيران على سفينة أخرى، وهي ناقلة البضائع السائبة "ماجيك سيز"، يوم الأحد الماضي في البحر الأحمر، والتي أغرقوها في وقت لاحق.

وتعد الهجمات هي الأولى للحوثيين على سفن الشحن منذ أواخر عام 2024 في الممر المائي الذي بدأ يشهد مرور المزيد من السفن خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الذي يديره الجيش البريطاني، في بيان له أن "عمليات البحث والإنقاذ بدأت ليلا" لمن كانوا على متن السفينة "إترنيتي سي". وتم إنقاذ 5 من أفراد الطاقم حتى الآن، بحسب المركز.

ولم يتسن التأكد من حالة السفينة على الفور، رغم أنها تعرضت "لأضرار جسيمة" وفقدت قوة الدفع الخاصة بها.