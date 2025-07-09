الصين ترفض اتهاما ألمانيا بشأن توجيهها الليزر نحو طائرة عسكرية

رفضت بكين اليوم الأربعاء، مزاعم الحكومة الألمانية بأن سفينة صينية قامت بتوجيه أشعة الليزر نحو طائرة عسكرية فوق البحر الأحمر، بينما كررت برلين هذا الادعاء.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في بكين، إن المعلومات التي قدمتها ألمانيا لا تتوافق مع الحقائق المعروفة لدى الجانب الصيني.

وأضافت ماو، أن البحرية الصينية تقوم بعمليات مرافقة في خليج عدن وفي المياه الواقعة قبالة الصومال، حيث تقوم بتنفيذ مسئوليتها في الحفاظ على الأمن بالمنطقة.

وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أعرب في وقت سابق عن غضبه من استخدام سفينة حربية صينية الليزر ضد طائرة استطلاع ألمانية.

وقال فاديفول في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "أنا منزعج للغاية من هذه الحادثة. تعرُّض طائرتنا لمثل هذا التشويش، وكذلك أي تعريض غير مبرر لقواتنا للخطر، أمر غير مقبول. لقد استدعينا السفير الصيني وأوضحنا له ذلك".

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وقع الحادث في 2 يوليو الجاري. ويُعتبر استخدام الليزر بمثابة إشارة تهديد في المجال العسكري.