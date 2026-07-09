يشهد معبر رفح البري اليوم الخميس دخول شاحنات المساعدات متعددة الأصناف باتجاه معبر كرم أبو سالم، وذلك تعزيزا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما استقبل معبر رفح البري دفعة جديدة من المغادرين للأراضي المصرية في طريق عودتهم لقطاع غزة.

وعلى صعيد متصل يستقبل معبر رفح دفعة جديدة من المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، وعددهم 92 شخصا، منهم 36 مريضا و56 مرافقا.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو حتى أمس الأربعاء، بلغ 34.350 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تقدر بنحو 733 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2380 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 656 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37.412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طنا من الغاز، و60.345 سولارا، و1266 بنزينا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس.