حصلت الطالبة فاطمة أسعد عبد الكامل، ابنة قرية الراشدة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات (جدارات مهنية)، بمدرسة موط الثانوية التجارية المشتركة، تخصص كاتب حسابات.

وقالت الطالبة فاطمة أسعد: "أنا بهدي نجاحي وتفوقي إلى والدي ووالدتي، وبشكرهم على الراحة النفسية وتوفيرهم كل السبل لتفوقي، ولو فضلت طول عمري أشكرهم مش هوفي حقهم، وبشكر أساتذتي وكل من شجعني ووقف بجانبي، وكان لديهم ثقة في تفوقي، وإني هرفع رأسهم ورأس المدرسة."

وأوضحت الأولى على مستوى الجمهورية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن التعليم الفني ليس قاع الهرم، لكنه قمته، لافتة أن سبب تفوقها هو ارتباطها وحفظها للقرآن الكريم والثقة في الله، مؤكدة أنها كانت تضع جدولًا يوميًا وتلتزم بتنفيذه.

وتابعت: "كنت بذاكر حتى في المواصلات من قرية الراشدة يوميًا إلى المدرسة الثانوية التجارية بمدينة موط، وكذلك أثناء انتظاري اليومي لوسائل المواصلات".

وأشارت إلى أن الفضل الأكبر في هذا التفوق يعود إلى معلميها وإدارة المدرسة وما قدموه من دعم متواصل، مؤكدة أن التعليم الفني لا يقل أهمية عن الثانوية العامة، متابعة: "اللي عايز يتفوق ويصل لأعلى الدرجات العلمية هيوصل"، متمنية أن تكون أستاذة جامعية.

وقالت: "اعتمدت منذ شهر أغسطس الماضي على نفسي في المذاكرة، وحصلت على بعض الدروس الخصوصية حتى أكون متفوقة وأكمل معلوماتي".

وأشارت إلى أن والدها يعمل مزارعًا، ووالدتها تعمل ممرضة، وقد وفرا لها جميع احتياجاتها، ولم يدخرا جهدًا في توفير المناخ المناسب للمذاكرة والتحصيل العلمي.

وأضافت أنها تحفظ القرآن الكريم منذ الصغر، وحققت مراكز متقدمة في العديد من المسابقات والأنشطة الطلابية، من بينها المركز الأول في الإلقاء الشعري، مؤكدة أن المشاركة في هذه الأنشطة لم تؤثر على مستواها الدراسي.

وأشارت إلى أنها تتمنى الالتحاق بالمعهد الفني الصحي بمدينة الداخلة، وحال عدم تمكنها من ذلك بسبب عدم توافر التخصص، فإنها ستلتحق بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية بجامعة أسيوط، وستحرص على التفوق حتى تصبح أستاذة جامعية وتحقق حلمها.

من جانبه، قال أسعد عبد الله، والد الطالبة فاطمة الأولى على مستوى الجمهورية بالدبلوم الفني، إنه يعمل مزارعًا ويقيم في قرية الراشدة بمركز الداخلة، وكان هدفه الأساسي توفير احتياجات أسرته وكل متطلباتهم، مشيرًا إلى أنه يدعو الله لابنته يوميًا بعد صلاة الفجر أن تصبح من المتفوقات.

فيما أشارت والدتها إلى أنها كانت تدعو لها يوميًا، وتوفر لها الجو الملائم للمذاكرة، وكانت تطلب من الجميع أن يدعوا لأبنائها، وخاصة عندما تقدم خدمة طبية لأحد ويشكرها، كان طلبها أن يدعو لأبنائها.

وأعربت عن فخرها بابنتها الأولى، مؤكدة أن الله كلل جهودها بالنجاح والتميز.