الأولى على الجمهورية بالدبلوم الصناعي لـ الشروق: ختمت القرآن في الابتدائية وأحلم بالمعهد الفني الصحي

شهدت قرية الكفر الجديد التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة أجواءً من الفرحة العارمة، بعدما حصلت الطالبة سهير محمد عبد العزيز حسين الفيومي، بمدرسة الرحمانية الثانوية الصناعية بنات، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلوم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات.

وحققت الطالبة المركز الأول في تخصص فني التركيبات الكهربائية (جدارات مهنية)، بعدما حصلت على مجموع 99.86%، لتصبح نموذجًا مشرفًا للتعليم الفني بمحافظة البحيرة.

وأكدت سهير أن هذا التفوق جاء ثمرة الاجتهاد والتوفيق من الله، مشيرة إلى أنها أتمت حفظ القرآن الكريم كاملًا وهي في الصف السادس الابتدائي، وهو ما كان له أثر كبير في تنظيم حياتها الدراسية، ومنحها قوة في الحفظ والتركيز.

وأضافت أنها لم تعتمد على جدول ثابت للمذاكرة، لكنها كانت تحرص على الدراسة بانتظام واجتهاد، وقد تصل ساعات مذاكرتها إلى نحو 7 ساعات يوميًا، مع التركيز على فهم المناهج والتدريب المستمر.

وكشفت الأولى على الجمهورية عن طموحها في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي لاستكمال مسيرتها التعليمية، مؤكدة أنها تسعى إلى بناء مستقبل مهني ناجح وخدمة المجتمع.

ووجهت سهير الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لوالديها على دعمهما المتواصل، ولمعلميها بمدرسة الرحمانية الثانوية الصناعية بنات، مؤكدة أن مساندتهم وتشجيعهم كانا من أهم أسباب تحقيق هذا الإنجاز الذي أدخل الفرحة على أسرتها وأهالي قريتها ومحافظة البحيرة.