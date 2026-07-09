أكدت السفيرة ميرفت التلاوي أهمية الثقة بالنفس والإصرار والاعتماد على الذات لتحقيق الأهداف، داعية الأجيال الجديدة إلى عدم الاتكال على الواسطة، وذلك خلال ندوة "امرأة من صعيد مصر.. صنعت التاريخ" التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

واستعرضت التلاوي محطات من مسيرتها العامة، مشيرة إلى أنها عاصرت رؤساء مصر منذ جمال عبدالناصر حتى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أهمية الوعي بمن يحيطون بصناع القرار؛ لما لهم من تأثير في توجيه السياسات والقرارات.

كما تحدثت عن نضالها من أجل تعزيز حقوق المرأة وحماية أموال التأمينات الاجتماعية، وما واجهته من صعوبات خلال توليها المناصب المختلفة.

وتطرقت إلى جهود جيهان السادات وسوزان مبارك في خدمة قضايا الدولة والمرأة، مؤكدة أن الدين الإسلامي كفل للمرأة حقوقها، وأن مصر "تقود ولا تُقاد".

أدارت الندوة الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، التي وصفت التلاوي بأنها نموذج للمرأة المكافحة التي شقت طريقها إلى العمل الدبلوماسي، فيما أوضح الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، أن نشأة التلاوي في صعيد مصر أسهمت في صقل شخصيتها وقدرتها على مواجهة التحديات.

من جانبها، أكدت نادية عبده، محافظ البحيرة الأسبق، أن ميرفت التلاوي تمثل جزءا أصيلا من تاريخ مصر الحديث، مشيرة إلى أنها كانت أول سيدة تحصل على درجة "سفير ممتاز".

كما أشادت المهندسة سامية مصطفى بدور التلاوي في تمكين المرأة في أبيس، ودعمها لمشروعات صناعة السجاد واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.