السجن مع وقف التنفيذ لقائد سابق لأسطول الغواصات الأرجنتيني في قضية غرق سان خوان

بعد نحو تسع سنوات على غرق الغواصة "إيه آر إيه سان خوان" الذي أودى بحياة 44 شخصا، أصدرت محكمة في الأرجنتين حكما بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بحق القائد السابق لأسطول الغواصات في البلاد.

وأدانت المحكمة الجنائية الاتحادية في مدينة ريو جاييجوس كلاوديو خافيير فيلاميدي بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي والتسبب، نتيجة الإهمال، في كارثة جسيمة أفضت إلى سقوط قتلى، بحسب ما أوردته عدة وسائل إعلام أرجنتينية، الأربعاء. ومن المتوقع أن تنشر المحكمة حيثيات الحكم كاملة في 21 أغسطس.

وبرأت المحكمة ثلاثة ضباط آخرين في البحرية كانوا متهمين في القضية.

وكان فيلاميدي متهما بارتكاب مخالفات تتعلق بعملية تشغيل الغواصة والقرارات التي اتّخذت قبل وأثناء رحلتها التي انتهت بكارثة.

ونقلت صحيفة لا ناسيون عن فيلاميدي قوله قبل صدور الحكم: "أنا بريء. وطوال إجراءات المحاكمة، لم يتمكن أحد من أن يوضح لي ما الذي ارتكبته من خطأ".

واختفت الغواصة في 15 نوفمبر 2017 أثناء إبحارها من مدينة أوشوايا في أقصى جنوب الأرجنتين إلى مار دل بلاتا. وكان طاقمها قد أبلغ في وقت سابق عن مشكلات فنية، كما رُصد انفجار قرب آخر موقع معروف للغواصة.



وعُثر على حطام الغواصة بعد عام من اختفائها، على عمق نحو 900 متر في جنوب المحيط الأطلسي.