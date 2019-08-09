كلوب يشيد بالبداية القوية لليفربول ويكشف طبيعة إصابة اليسون

أثنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأداء فريقه في الفوز الكبير على نوريتش سيتي 4-1 في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز الليفر برباعية على ملعب أنفيلد، ليدشن حملته في المنافسة على لقب البريميرليج الذي فاز به مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وقال كلوب عقب المباراة، قدمنا مباراة جيدة، وكذلك نوريتش أيضا الذين فازوا باحترامنا، فهم فريق ذكي ويعرف كيف ومتى يسجل.

حاولنا التماسك والحفاظ على التقدم الكبير ونجحنا في ذلك في الكثير من الأوقات، ولكننا فقدنا الكرة في بعض أوقات المباراة ايضا.

كما تحدث المدرب الألماني عن إصابة الحارس البرازيلي أليسون بيكر حيث قال إنه شعر بشد عضلي لحظة تسديد الكرة، مشيرا إلى أن الإصابة ربما تبدو قوية، وأنه لن يشارك في مباراة الأربعاء أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي.