دفع تشتت الائتلاف الشعبوى الحاكم فى إيطاليا منذ 14 شهرا زعيم حزب الرابطة ووزير الداخلية ماتيو سالفينى لإطلاق دعوة لتنظيم انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة تكنوقراط، الأمر الذى زاد من غموض المشهد السياسى فى البلاد.

وأعلن سالفينى، أمس الخميس، انهيار الائتلاف الحكومى، وذلك فى ظل تصاعد الخلاف بين حزبه وحركة 5 نجوم الشريك الآخر فى الائتلاف الحكومى حول مشروع للسكة الحديد.

وقال سالفينى، فى بيان مساء أمس الخميس: «لنذهب فورا إلى البرلمان للتأكد من أنه لم تعد هناك أغلبية ولتكن الكلمة الفصل للناخبين».

وظهر سالفينى وكأنه بالفعل يطلق حملة انتخابية خلال تجمع فى بيسكارا بوسط إيطاليا. وأعلن أمام مناصريه: «يقولون لنا إنه لا يمكن خفض الضرائب. سنثبت إذا أعطيتونا القوة للقيام بذلك، وبأنه من الممكن خفض الضرائب عن العمال الإيطاليين».

وتابع سالفينى: «لا طائل من الذهاب إلى الأمام بخلافات، مثلما حدث فى الأسابيع الأخيرة.. الإيطاليون بحاجة إلى ثبات وإلى حكومة تعمل».

وصدر بيان سالفينى فى ختام يوم طويل من اللقاءات السياسية بينه وبين الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء جوزيبى كونتى.

من جهته، اتهم كونتى، أمس الخميس، سالفينى، باصطناع أزمة حكومية، مشيرا إلى أنه يرغب فى إجراء انتخابات مبكرة ليستفيد من النسب العالية التى منحتها استطلاعات رأى جرت مؤخرا لحزبه.

كما اتهم كونتى، خلال مؤتمر صحفى، وزير داخليته بـ «الاختباء وراء الشعارات الإعلامية» ودعاه إلى أن يشرح للبرلمان «لماذا قرر مقاطعة عمل هذه الحكومة بشكل مفاجئ».

وكان سالفينى قد دعا فى وقت سابق إلى إجراء انتخابات جديدة وضغط على رئيس الوزراء ليدعو إلى اقتراع على الثقة فى البرلمان. ولكن حزب سالفينى لم يطالب بالاستقالة الفورية لكونتى الذى شارك فى محادثات أمس الخميس فى محاولة لإبقاء الحكومة الإيطالية قائمة.

من جهته، اتهم وزير العمل الايطالى لويجى دى مايو، سالفينى بتجاهل مصالح البلاد بسبب استطلاعات للرأى تصب فى مصلحته.

ونشبت الأزمة داخل الائتلاف الحاكم، الأربعاء، بسبب خلاف بين الطرفين حول مشروع للسكك الحديدية بين مدينتي ليون وتورينو. وصوتت حركة 5 نجوم منفردة ضد هذا المشروع فى حين دعمت الرابطة مذكرتين للمعارضة لصالحه.

إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن حزب الرابطة يريد أن تُنظم الانتخابات التشريعية فى النصف الثانى من أكتوبر وتحديدا فى أيام 13 و20 و27.

وتشير استطلاعات للرأى أن الرابطة ستكون فى موقع قوة، مشيرة لحصولها على نسبة تتراوح ما بين 36 و 38% من نوايا التصويت ما يسمح لها بالحكم منفردة أو بدعم حزب «فراتيلى ديتاليا» من اليمين المتطرف. ويبقى حزب 5 نجوم بعيدا مع 17% من نوايا التصويت.

ورجحت وسائل إعلام إيطالية أن يجتمع مجلس الشيوخ فى 20 أغسطس الجارى لأخذ علم بانهيار الاتئلاف الحكومى وأن يتم حل البرلمان بعد أيام. وبحسب الدستور الإيطالى، سيتم الدعوة لتنظيم انتخابات جديدة خلال مهلة من 50 إلى 70 يوما.