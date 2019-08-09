الإصابات تضرب دفاع المصري

أثبتت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية التي أجريت على قدم مصطفى طيارة المدافع الأيمن لنادي المصري مساء أمس تأكد إصابته بتمزق من الدرجة الثالثة في أربطة القدم اليسرى والتي خرج بسببها مصابا في مباراة الفريق الودية والتي جمعته مع فريق التقدم السعودي وانتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

وقد تم وضع قدم اللاعب في جبيرة من الجبس لمدة ثلاثة أسابيع يخضع بعدها لبرنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

يذكر أن إصابة طيارة تعد هي الثالثة للاعبي خط دفاع المصري خلال المباريات الودية الأخيرة، حيث سبق وأن تعرض كريم العراقي ظهير أيمن الفريق للإصابة خلال مباراة بور فؤاد الودية في كاحل القدم الأمر الذي استدعى وضع قدمه في الجبس قبل أن يتم الاشتباه في إصابة عبد الناصر دي ماريا بقطع في غضروف الركبة خلال المباراة الودية التي جمعت المصري بنظيره فريق نادي مصر إضافة إلى المصابين المدافع الفلسطيني محمد صالح وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد.