الإسماعيلي يفوز على النجوم السعودي وديا

حقق فريق الإسماعيلي فوزا على النجوم السعودي بهدفين دون رد خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بستاد الإسماعيلية الرئيسي ، ضمن البرنامج التحضيري لخوض منافسات الموسم الجديد.

وسجل هدفا الإسماعيلي بنسون شيلونجو من ضربة جزاء تسبب فيها أحمد مدبولي الوافد الجديد فيما سجل حازم مرسي الهدف الثاني من تمريرة حاسمة من الغيني بيكيتي سيلفا والذي تم التعاقد معه مؤخرًا.

بدأ الفريق بتشكيل ضم :

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: أحمد أيمن – محمد عمار – محمد مجدي – أسامة ابراهيم .

خط الوسط .. عماد حمدي – محمد بيومي – محمد الضرف – محمد الشامي.

خط الهجوم .. خليل نيمار – شيلونجو

قبل أن يشارك بالشوط الثاني كل من محمد فوزي، أحمد مدبولي، حمد الزوي، بيكيتي سيلفا ، نادر رمضان، كاستيلو، ريتشارد بافور، مدحت فقوسة، محمد هاشم، وجيه عبد الحكيم ومحمود دونجا.