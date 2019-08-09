 رئيس الجمهورية التونسي يؤكد أهميّة تضافر كل الجهود لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الجمهورية التونسي يؤكد أهميّة تضافر كل الجهود لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 9:44 م | آخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 9:44 م

استقبل رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد الناصر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأوضح رئيس الاتحاد التونسي للشغل -فى بيان أصدرته رئاسة الجمهورية- أن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد في ضوء المحطات الانتخابية القادمة، حيث تمّ التأكيد على أهميّة تضافر كل الجهود لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية والعمل على تنقية المناخات السياسية والاجتماعية لإنجاح المسار الديمقراطي.

وأكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ضرورة النأي بالملفات الاجتماعية العالقة عن التجاذبات السياسية والحرص على تكريس الحياد التام للإدارة لانجاح العملية الانتخابية وضمان تكافئ الفرص بين كافة المترشحين.

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