عادت اليوم الأحد، الصلوات في معظم الكنائس التابعة للطائفة القبطية الإنجيلية في مصر، في أول مرة بعد أكثر من 4 شهور من تعليق الخدمات والصلوات والأنشطة الروحية، في ذروة انتشار فيروس كورونا في مصر.

وألقى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته، في كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مع الالتزام الشديد بارتداء الماسك الطبي «الكمامة» خلال فترة الصلاة.

ويذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد قرر عودة العبادة اليوم الأحد، مع استمرار تعليقها يوم الجمعة لحين إشعار آخر، وذلك مع عودة فتح الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

كما قرر المجلس الإنجيلي العام، بالنسبة للجنازات والأفراح السماح بحضور 50% من مساحة القاعة أو الكنيسة، وعقد الاجتماعات الإدارية بحد أقصى 50 شخصًا فى قاعة تتسع على الأقل لـ100 شخص، وزيادة نسبة الحضور فى بيوت المؤتمرات وبيوت الخدمة والضيافة والخلوة لتصل إلى 50% من مساحة البيت للأسر والأفراد، مع إمكانية عقد اجتماعات بحسب نظام العودة إلى الكنائس.

واستأنفت في الثالث من أغسطس، الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر، صلواتها لشعب الكنيسة، بعد نحو خمسة شهور من توقفها، في ذروة انتشار فيروس كورونا.

وأوصى، السنودس البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، باستمرار صلوات القداس كما كانت منذ استئناف الصلوات في 27 يونيو بحضور المواطنين بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميا عدا يوم الجمعة فقط.

وأعلن السنودس، فى بيان صحفى سابق، إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية، على ألا يتجاوز الحضور نسبة 25% من سعة الكنيسة، وأن يكون هناك فاصل بين كل شخص وآخر مسافة متر ونصف من كل الجهات، مع استمرار صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابق، مع استمرار تعليق النوادى الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر.

تصوير: أحمد بدراوي