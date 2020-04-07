حصيلة الإصابات بكورونا في أمريكا تتجاوز الـ5 ملايين إصابة

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أظهرت حصيلة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

وتجاوزت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة 162 ألف حالة وفاة، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع، كما تتوقع بعض النماذج أن تقترب الحصيلة من 290 ألف حالة وفاة قبل السيطرة على الوباء.

وبعدما تمكنت البلاد من خفض معدل الإصابات الجديدة، شهدت البلاد تزايدًا في حالات الإصابة في جنوب وجنوب غربى البلاد في منتصف يونيو، وهو ما استمر عدة أسابيع.

وتجاوزت كاليفورنيا 10 آلاف حالة وفاة يوم الجمعة منذ بدء الوباء، حيث أصبحت الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة واحدة من البؤر الجديدة لتفشي الفيروس.