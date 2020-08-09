صعود البورصة السعودية ومؤشرها يربح 30 نقطة

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة عند 7530 نقطة (+ 30 نقطة).

جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليار ريال.

وارتفع سهم "أرامكو السعودية"، بأقل من 1 بالمئة عند 33.05 ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت نتائج الربع الثاني 2020 محققة أرباحا بقيمة 24.5 مليار ريال، كما أعلنت توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني بقيمة 70.32 مليار ريال بما يعادل 0.35 ريال للسهم الواحد.

وتصدر سهم "الوطنية للتأمين" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 36.35 ريال، وسط تداولات بلغت 2.9 مليون سهم.

في المقابل، أغلق سهم "طيبة" عند 29.55 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم عن النصف الأول 2020.