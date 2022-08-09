الكرملين عن أنباء مكالمة أردوغان والأسد بوساطة روسية: لا تعليق

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الإجابة بخصوص المزاعم عن خطة اتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري بشار الأسد باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن لموسكو إعطاء تعليق عليها.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، قوله إن الشؤون السورية تمت مناقشتها من قبل قادة روسيا الاتحادية وتركيا، ما تبقى هي القضايا الثنائية للنظام السوري وأنقرة، وفق وكالة ريا نوفوستي.

وكان إعلام تركي قد تحدث مسبقا عن أن هناك أنباء عن محادثة هاتفية محتملة بين أردوغان والأسد، وأن الرئيس الروسي دعا الأطراف للاجتماع لإجراء مناقشات.

وقال بيسكوف: "تمت مناقشة الشؤون السورية خلال اجتماع عقد مؤخراً في سوتشي، أما بالنسبة لآفاق الاتصالات الثنائية عبر الهاتف، فيجب أن تسأل الجانب التركي أو الجانب السوري".