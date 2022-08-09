السعودية تجدد دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم، إن "المجلس، جدّد ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، من دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي".

كما أكد مجلس الوزراء السعودي على "أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام إلى المعاهدة، ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضح بن سعيد أن المجلس شدد "على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده".

وأوضح أن "مجلس الوزراء أكد موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق".

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الـ 31 للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) من قرارات بتعديل مستوى الإنتاج لشهر سبتمبر المقبل، والتأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة.

وأوضح وزير الاعلام السعودي بالنيابة "أن المجلس، عدّ استقرار السوق النفطية وتوازنها من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها".