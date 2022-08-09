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استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

فقد حافظ سعر الدولار على مستواه فى البنك المركزى المصري ليسجل نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

كما استقرت العملة الأمريكية فى بنكي الأهلي المصري، ومصر، لتسجل نحو 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفى بنكي التجاري الدولي والإسكندرية لتسجل 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وثبتت العملة الخضراء فى البنك العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، لتسجل نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

كما حافظ الدولار على مستواه فى مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بنك البركة بنحو قرشين ليسجل 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، في نهاية تعاملات أمس.

وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع مقابل الجنيه بنحو قرشين خلال تعاملات أمس، وذلك بعدما زاد بنحو 17 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.