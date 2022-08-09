السكة الحديد تعلن للركاب معدل التأخيرات على خطوط قبلي وبحري اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط تأخر القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" 60 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 100 دقيقة، وعلى خط "أسيوط - أسوان" 80 دقيقة.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن متوسط التأخير على خط "بنها - بورسعيد" 120 دقيقة، وعلى خط "طنطا - المنصورة - دمياط" 60 دقيقة، وعلى خط "قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة" 60 دقيقة.

وأوضحت الهيئة أن هذه التأخيرات ترجع إلى أعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط، لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب، وقدمت اعتذارها للركاب عما أسمته "التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات".